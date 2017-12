Corinthians vira o jogo contra a Ponte O Corinthians vira o jogo contra a Ponte Preta, no Morumbi. Aos 42 minutos do segundo tempo, Coelho marca em cobrança de falta e faz 2 a 1. Em Porto Alegre, Internacional e Palmeiras estão empatando em 1 a 1, também na segunda etapa. Com esses resultados, o Corinthians se sagra campeão brasileiro.