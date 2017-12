Corinthians vira sobre Flamengo e pega Juventus nas semifinais da Copinha

Pela quarta vez consecutiva, o Corinthians está na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta quinta-feira, o elenco do técnico Osmar Loss venceu o atual campeão Flamengo por 2 a 1, de virada, na reedição da última final, desta vez na Arena Barueri, em Barueri (SP), e sacramentou a classificação nesta fase de quartas de final. A última vez que o time do Parque São Jorge não ficou entre os quatro melhores da competição foi em 2013, quando caiu para o Bahia ainda na segunda fase.

Assim que a bola rolou na região da Grande São Paulo, o Flamengo já conseguiu abrir o placar. Com sete minutos, Lincoln invadiu a grande área e acabou derrubado pelo goleiro Filipe. Na cobrança da penalidade máxima, o zagueiro Dener a fez com perfeição e abriu o placar para os cariocas.

A Corinthians TV te mostra os gols da vitória do Corinthians de virada por 2 a 1 sobre o Flamengo pela #Copinha. ⚫️⚪️⚽️ #VaiCorinthians pic.twitter.com/NuKbKR3RWy — Corinthians (@Corinthians) 19 de janeiro de 2017

Mas mal conseguiu comemorar. Isso porque, na saída do meio de campo, assim que o relógio marcou oito minutos, o zagueiro André Baumer tentou afastar a bola, mas ela explodiu em Pedrinho e caiu nos pés do camisa 7. Ele driblou três jogadores e da entrada da área bateu rasteiro, no canto esquerdo do goleiro Gabriel, para levantar o torcedor em Barueri.

Pouco tempo depois, o Corinthians teve a chance da virada com Fabrício Oya, mas o auxiliar anulou o lance alegando posição de impedimento na hora do passe de Marquinhos. O jogo só foi esquentar novamente no final do primeiro tempo, quando o Flamengo assustou com uma cabeçada do artilheiro Vinícius Júnior, sozinho na segunda trave. Era o momento de pressão do time carioca.

Mas o marcador só ganhou novos números no início do segundo tempo, aos 11 minutos. Buscando a virada, o Corinthians cobrou o escanteio pela direita com Pedrinho, que jogou na cabeça de Thiago. O zagueiro testou para trás, nos pés de Del Amore, que só completou para o fundo das redes. Gabriel até tocou nela, mas não conseguiu evitar o gol.

O Corinthians terá pela frente o Juventus-SP na semifinal. O time da Mooca venceu o Bragantino-SP por 1 a 0, na Rua Javari. O jogo que definirá um dos finalistas já está marcado para este domingo, às 19h45, também na Arena Barueri. Do outro lado da chave, o Batatais-SP recebe o Paulista-SP no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí (SP), no mesmo dia, às 10 horas.