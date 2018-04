Corinthians visita Instituto da Criança O ano eleitoral evitou que a visita que os jogadores do Corinthians fizeram ao Instituto da Criança, nesta quinta-feira, se transformasse em um show para a mídia. Frustrando câmeras e fotógrafos, o diretor da instituição, Anísio de Moura, não deixou que fossem feitas imagens do encontro dos jogadores com as crianças que têm doenças crônicas. O instituto é ligado à Faculdade de Medicina da USP e Hospital das Clínicas. A postura de Anísio de Moura foi radical. Este ano, ele cansou de negar que as crianças em tratamentos fossem cabos eleitorais involuntários de candidatos. Usou o mesmo critério para equipes esportivas. Não quer que clubes em crises e treinadores ameaçados melhorem a imagem visitando o hospital. "A nossa intenção era fazer com que os jogadores tivessem acesso à alegria que eles podem proporcionar. Valeu", disse o gerente de futebol do Corinthians, Paulo Angioni. "Essa proximidade com as crianças é uma lição de vida. O time está saindo do hospital muito melhor do que entrou", afirmou o técnico Tite. A única paciente que teve o contato com os jogadores registrado pela imprensa foi Jaqueline Gomes. Ela tem 13 anos e estava na recepção. Sofre de anemia crônica. "Foi ótimo falar com os jogadores do Corinthians. Não imaginava que eles fossem tão bonzinhos", revelou a garota. Fábio Costa, Jô, Marcelo Oliveira e Felipe Alvim ficaram emocionados. "Diminuir o sofrimento dessas crianças nos faz bem demais", assegurou Jô. O time esteve no hospital das 13h30 às 15h. A idéia da visita foi de Angioni. Tite gostou e reservou a tarde desta quinta-feira para isso. A princípio, deveria acontecer de maneira sigilosa. A notícia acabou vazando e a própria assessoria do clube resolveu confirmá-la. A visita também serviu para descontrair o ambiente no time. É muito grande a pressão para que o clube vença o Goiás, domingo no Pacaembu.