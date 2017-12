Corinthians volta a São Paulo nesta 4ª O Corinthians volta nesta quarta-feira à tarde de Extrema (MG), onde fez a intertemporada, e inicia uma nova etapa de preparação com a disputa de amistosos. No sábado, às 10h, o time realiza um jogo-treino com o Guarani, no Brinco de Ouro, em Campinas; na quarta-feira, às 21h40, disputa um amistoso com o Taubaté, na cidade do adversário. Um outro deve ser acertado com o Jundiaí.