Corinthians volta a treinar nesta 2ª Os jogadores do Corinthians voltam aos treinos nesta segunda-feira à tarde, no Parque São Jorge, após a folga de três dias. Na quinta-feira vai começar um novo período de descanso ? serão dez dias ? antes do início da intertemporada, em Extrema, sul de Minas Gerais. A programação pode ser mudada se o clube não pagar os R$ 90 mil de prêmio que deve a cada jogador pela conquista dos títulos da Copa do Brasil e do Rio-São Paulo.