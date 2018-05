Corinthians volta ao Brasil para continuar maratona de jogos

Com mais de uma hora de atraso, a delegação do Corinthians desembarcou no aeroporto de Guarulhos, na madrugada desta sexta-feira, após a primeira vitória da fase de grupos da Copa Libertadores. Os jogadores chegaram cansados a São Paulo, mas terão pouco tempo de recuperação. A equipe treina na tarde desta sexta-feira de olho na próxima partida do Campeonato Paulista, domingo, diante da Ferroviária, em Araraquara.

O Corinthians tem agenda cheia nos próximos dois meses. Desde a partida contra o Capivariano na semana passada, o clube iniciou uma maratona de 16 jogos em 53 dias. Na média, serão duas partidas por semana.

Até o jogo contra o Palmeiras, dia 3 de abril, o Corinthians terá um intervalo máximo de quatro dias de descanso. Só depois desse clássico, Tite e seus comandados terão semana cheia até o jogo contra o Novorizontino, dia 10 de abril.

Os jogadores destacaram a integração dos novos jogadores - foram contratados seis reforços - como um dos fatores importantes para a arrancada inicial. Mesmo depois de perder outros seis jogadores, o Corinthians acumula cinco vitórias seguidas - quatro pelo Paulistão e uma pela Libertadores. "Quem chega respeita o jogador que já estava no grupo. Um ajuda o outro e o time fica mais forte", disse o volante Bruno Henrique.