Corinthians volta atenção ao futebol Nos últimos dias, o Corinthians virou notícia por motivos que passavam longe dos campos de futebol. Tentativa de suborno, ameaças, acusações, discussões sobre cláusulas de um nunca definitivo contrato. Não há quem agüente mais isso. Mas neste domingo, enfim, o torcedor tem um refresco. Ver o time enfrentando o Cruzeiro no Mineirão, a partir das 16 horas, pode até não ser um espetáculos dos mais atrativos, mas vai ser pelo menos um descanso para o desgastante assunto parceria. Descanso que, aliás, o técnico Tite não terá direito. O treinador, além de vencer o jogo de logo mais e assim levar o Corinthians a 65 pontos, torce para os repórteres mineiros não prolongarem o questionamento sobre sua suposta saída para o Cruzeiro. "Essa informação não procede. E também não vou conversar com ninguém antes de definir o meu futuro", sintetizou. Tite deixaria o Parque São Jorge, a contragosto, se a MSI fosse aceita como nova parceira do clube - a definição sobre este assunto deve ocorrer terça-feira, na reunião do Conselho Deliberativo corintiano. No jogo deste domingo, as novidades são o retorno do atacante Jô, recuperado da lesão na coxa esquerda, e a entrada de Filipe Alvim no lugar de Valdson. "Estou 100%. Joguei o coletivo com um pouco de receio, mas até chutei de esquerda e não senti nada. Espero fazer uma boa partida", declarou Jô. Nos últimos treze jogos, Jô marcou apenas um dos oito gols que o tornaram artilheiro do time no Brasileiro. "A gente sabe que o atacante vive de gols. Por isso, estamos sempre nos cobrando e trabalhando", disse. "Além do mais, temos de ganhar pontos para garantir uma vaga na Sul-Americana."