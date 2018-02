Corinthians volta para São Paulo dois dias antes do previsto O Corinthians mudou seus planos e decidiu voltar para a capital paulista na tarde deste sábado, depois de ficar 10 dias em Jarinu, no interior de São Paulo. A programação inicial da pré-temporada previa o retorno da delegação corintiana apenas na segunda-feira. A volta para São Paulo aconteceu depois do treino da tarde deste sábado. Foi a 17ª sessão de trabalho comandada pelo técnico Emerson Leão durante o período em Jarinu. Agora, os jogadores ganharam folga neste domingo e se reapresentam apenas na manhã de segunda-feira, no Parque São Jorge. A concentração para a estréia no Campeonato Paulista já começa na noite de segunda-feira. E o jogo contra a Ponte Preta será na quarta, no Pacaembu. A concentração em Jarinu serviu para Leão armar o novo Corinthians, com os reforços contratados para 2007: Daniel, Gustavo, Christian, Arce, Jean e Jaílson. Mas a tranqüilidade da preparação corintiana foi quebrada na quinta-feira, quando o atacante Nilmar abandonou o grupo, em mais um capítulo da novela que virou a definição sobre o seu futuro.