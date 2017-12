Corinthians x Cruzeiro pela Copinha terá ingressos a R$ 30

A Copa São Paulo de Futebol Júnior ganhou tamanha projeção que a Federação Paulista de Futebol (FPF) decidiu levar a primeira partida semifinal do torneio, entre Corinthians e Cruzeiro, para o Itaquerão. O jogo será na sexta-feira, às 19h30, com venda de ingressos a partir de R$ 30.

Esta não será, porém, a primeira vez que o Itaquerão receberá um jogo do time júnior do Corinthians, que neste ano está em sua terceira semifinal seguida da Copinha. No final de 2015, o time alvinegro recebeu o Santos no jogo decisivo do Campeonato Paulista Sub-20 e reuniu quase 12 mil pagantes.

Até aqui, o Corinthians havia feito todos os seus jogos da Copinha em Limeira, cidade do interior de São Paulo que foi a sede do time na primeira fase. Ao levar a semifinal para o Itaquerão, entretanto, a FPF indica que quer evitar confusões como a de domingo em Mogi das Cruzes. Acanhado e com entrada franca, o estádio Nogueirão lotou com a torcida do São Paulo, que tentou forçar a entrada e entrou em grave conflito com a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal.

Depois disso, a FPF decidiu levar o São Paulo de volta a Barueri e está cobrando pelos ingressos para o jogo de logo mais entre o time tricolor e o Flamengo, pelas quartas de final. As entradas mais baratas para esta partida custam R$ 20, com as mais caras a R$ 40.

Diferente do jogo do São Paulo na Arena Barueri, no caso do Corinthians é o clube de Parque São Jorge que está comercializando os ingressos da partida, com desconto para os adeptos do seu programa de sócio-torcedor. Para o torcedor comum, as entradas saem por R$ 30 (setor Sul) e R$ 50 (Leste Superior).

No ano passado, o confronto entre São Paulo e Corinthians, pela semifinal, em Limeira, já teve cobrança de ingressos, atraindo mais de 10 mil pagantes. A decisão entre Corinthians e Botafogo-SP reuniu mais de 33 mil pessoas no Pacaembu, que novamente será palco da decisão este ano.