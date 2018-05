Corinthians x Flamengo tem 10 mil ingressos vendidos

SÃO PAULO - O Corinthians comunicou nesta quarta-feira que já foram vendidos dez mil ingressos para o jogo contra o Flamengo, domingo, no Pacaembu, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida vem sendo tratada como a "despedida" do time do estádio, pois será a última da equipe no local antes da abertura do Itaquerão.

As dez mil entradas foram vendidas até agora através do site do Fiel Torcedor, programa de sócio-torcedor do clube. Nesta quinta-feira, começa a comercialização das entradas nas bilheterias para o público em geral, com a venda dos ingressos para os setores disponíveis.

Os torcedores podem comprar os ingressos nas bilheterias do Parque São Jorge e do Pacaembu e em unidades da Loja Poderoso Timão. Os ingressos para o Tobogã e o setor de visitantes custam R$ 40, a cadeira laranja é vendida por R$ 70, a numerada vale R$ 100 e o setor VIP tem o preço de R$ 180. Todos esses setores possuem meia-entrada.

Após encarar o Flamengo, o Corinthians voltará a entrar em campo no Campeonato Brasileiro em 17 de maio, às 21 horas, quando vai enfrentar o Figueirense, no Itaquerão. O duelo será o principal evento-teste do estádio corintiano visando a Copa do Mundo.