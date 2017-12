Corinthians x Grêmio: ingressos na 3ª A Federação Paulista de Futebol (FPF) vai colocar 80 mil ingressos, que deverão começar a ser vendidos nesta terça-feira à partir das 10 horas, nos guichês do Parque São Jorge, Pacaembu e Morumbi, segundo informação divulgada pela entidade. A Polícia Militar havia recomendado para que os ingressos começassem a ser vendidos na quarta-feira justamente para se evitar o confronto de torcedores corintianos com palmeirenses, nas proximidades do Parque Antártica e do Pacaembu. Como não há mais ingressos para o jogo entre Palmeiras e Boca Juniors, que será disputado na quarta-feira à noite, no Palestra Itália, a venda dos ingressos para a torcida do Corinthians foi liberada a partida desta terça-feira. O vice-presidente de Futebol do Corinthians Antonio Roque Citadini disse que a situação de André Luís com o Tenerife da Espanha ainda não foi resolvida. O empréstimo do passe do atleta termina no fim do mês, e o clube do Parque São Jorge não se decidiu pela contratação em definitivo do atleta, cujo passe está estipulado em US$ 7 milhões.