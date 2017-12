Corinthians x Inter: a decisão Corinthians e Internacional disputam às 16 horas deste domingo o mais esperado jogo do Brasileiro de 2005. Num Pacaembu lotado ? os 32 mil ingressos estão vendidos há mais de uma semana ? as equipes fazem uma partida com ingredientes de decisão de campeonato. Não há possibilidade de o título ser definido matematicamente esta tarde, mas o confronto provavelmente mostrará quem, no dia 4 de dezembro, levantará a taça. Bons ingredientes não faltam ao equilibrado duelo. A começar pelo banco de reservas. De um lado, o experiente técnico Antônio Lopes, acostumado a títulos e momentos de decisão. Do outro, Muricy Ramalho, com menos bagagem que o rival, mas também um ganhador de taças e com a mesma competência para armar equipes. Em campo, dois dos melhores e mais perigosos ataques do País: Nilmar e Tevez, de volta após defender a seleção argentina, prometem infernizar os gaúchos com jogadas em velocidade, enquanto Rafael Sóbis e Fernandão misturam habilidade com força no jogo aéreo. O Corinthians leva vantagem de três pontos na classificação (77 a 74) e tem o apoio da torcida. Os gaúchos apostam no melhor momento ? vêm de vitória por 1 a 0 sobre o Brasiliense ? diante de um adversário que viveu dias conturbados por causa da derrota para o São Caetano. O clássico tem tudo para ser emocionante. E está apimentado com infelizes declarações do vice-presidente de Futebol corintiano, Andrés Sanchez. O dirigente afirmou que tem gente que pode comprar duas Mercedes, enquanto outras são obrigadas a andar de ônibus. Deboche que mexeu com o moral dos rivais, que prometem, em campo, dar um cala-boca no cartola. Para o Corinthians, esta é a oportunidade de provar estar focado apenas na conquista do título, depois da discussão entre jogadores que se seguiu ao tropeço no ABC. "Se o grupo não fosse unido, jamais chegaria à posição em que se encontra", garante o zagueiro Betão. Nilmar engrossa o coro. "Nenhum time consegue ficar várias rodadas na liderança se não tivesse união". Se o Corinthians vencer, fica a um empate do tetracampeonato ? enfrenta depois Ponte Preta e Goiás. Derrotado, pode até perder a liderança, desde que a diferença seja 3 ou mais gols. Para o importante duelo, a arma de Lopes é a paciência ? não será surpresa se o time optar por valorizar a posse de bola. Com discurso de bom moço, ele evita a soberba. "Será um grande duelo, entre duas grandes equipes. Não há favorito". Ficha técnica: Corinthians: Fábio Costa; Eduardo, marinho, Betão e Gustavo Nery; Marcelo Mattos, Bruno Octávio, Rosinei e Carlos Alberto; Tevez e Nilmar. Técnico: Antônio Lopes. Internacional: Clemer; Élder Granja, Ediglê, Edinho e Alex; Gavilán, Perdigão, Tinga e Ricardinho; Fernandão e Rafael Sobis. Técnico: Muricy Ramalho. Àrbitro: Márcio Resende de Freiras (Fifa) Local: Estádio do Pacaembu, SP Horário: 16 horas (Brasília).