Corinthians x Palmeiras pela Copa FPF A segunda rodada da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF) começa neste sábado. E o grande destaque será o clássico entre Corinthians e Palmeiras, que acontece no Parque São Jorge, às 15 horas, com transmissão ao vivo da TV Cultura. Acontecerão ainda mais três jogos no sábado e oito no domingo. Os dois times estão no Grupo 3, liderado pelo Corinthians ao lado de Guarani e Ituano, com três pontos, após vitórias na rodada de abertura. O Palmeiras faz sua estréia na competição, já que na primeira rodada folgou. Adaílton Ladeira vem utilizando jogadores do juniores e que não são aproveitados por Márcio Bittencourt nos jogos do time principal do Parque são Jorge. Tanto é que contra a Portuguesa, o meia Hugo, suspenso contra o Paraná, atuou e fez um dos gols na vitória de 2 a 0. Resta saber se contra o Palmeiras, Macherano, Tevez, Betão e Bobô vão ser escalados. O Palmeiras é dirigido por Wilson Coimbra, que jogou durante algum tempo pelo Corinthians, como reserva de Ronaldo, e recentemente levou o time da Série A3 para A2 do Campeonato Paulista. Mas sofreu muitas baixas no elenco, porque vários jogadores fora m promovidos ao time principal. De manhã, às 11 horas, a conturbada Internacional de Limeira recebe o Grêmio Barueri, em Limeira. O Barueri, do técnico José Carlos Fescina, é o líder do Grupo 4, com três pontos, ao lado de Santos e ECO-Osasco. O time limeirense perdeu para o Santos, por 1 a 0, na estréia e só tinha um jogador no banco de reserva. Agora terá a estréia do técnico Marco Magallhães, que estava no futebol maranhense. Pelo mesmo grupo, o Juventus, campeão da Série A2 do Campeonato Paulista, tenta a recuperação da derrota para o ECO, em Osasco, por 3 a 1 contra o Santos, último campeão da Copa FPF. À noite, às 19 horas, pelo Grupo 2, o Araçatuba e o Noroeste, que perderam na estréia, respectivamente, para Taquaritinga e Rio Preto, se pegam em Araçatuba, partida que terá transmissão da Rede Vida de Televisão para todo o Brasil. Confira a 2ª rodada: Sábado - 11 horas - Internacional de Limeira x Grêmio Barueri; 15 horas - Corinthians x Palmeiras; Juventus x Santos e 19 horas - Araçatuba x Noroeste; Domingo - 10 horas - Matonense x XV de Piracicaba; 11 horas - Oeste x Mirassol; Bragantino x Ituano; Independente x Portuguesa; São Paulo x Nacional; Rio Preto x Marília; Sertãozinho x Comercial e 15 horas - Rio Claro x Ferroviária.