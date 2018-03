Corinthians x Ponte agita Rio Preto Os ingressos para o primeiro jogo entre Corinthians e Ponte Preta, domingo, em São José do Rio Preto pelas semifinais da Copa do Brasil, deve se esgotar amanhã pela manhã. Restam poucos ingressos, dos 40 mil colocados à disposição dos torcedores. O estádio Benedito Teixeira deverá receber a segunda maior lotação desde 1996, quando o estádio foi inaugurado: A primeira foi no jogo entre São Paulo e Corinthians, realizado recentemente pelo Campeonato Paulista, com a venda de aproximadamente 45 mil ingressos. Só na quarta-feira, primeiro dia na vendas dos ingressos, foram negociadas 19.700 entradas. Hoje, esgotaram-se os 30 mil reservados para São José do Rio Preto. Foram destinados 5 mil para Campinas e 5 mil para São Paulo. Como a procura em Rio Preto é muito grande, a Federação Paulista de Futebol vai destinar as entradas restantes para serem vendidas no local do jogo. O mando do primeiro jogo é da Ponte Preta, por isso o América, proprietário do estádio, ficará com 10% da arrecadação bruta do jogo, que deverá ser de R$ 400 mil. Calcula-se que 50 mil pessoas estarão no estádio no domingo. Além dos 40 mil torcedores, a lotação será completada por autoridades, policiais civis militares, imprensa, funcionários do América e da FPGF e vendedores ambulantes. O presidente do América, Pedro Batista, está empolgado com a realização do jogo em Rio Preto. "A presença do Corinthians na cidade, desde quarta-feira, deverá dar u,m retorno financeiro de R$ 2 milhões para o município, pois além do que for arrecadado nas bilheterias, há outros tipos de faturamento para o comércio de um modo geral. Foi um grande negócio este jogo em Rio Preto", disse o dirigente. "Afinal, os jogos do América pela Série A2 não tem passado de 1.500 torcedores por partida", disse.