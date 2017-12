Corinthians x Ponte tem muita história Morumbi, 13 de outubro de 1977. Corinthians campeão paulista, após 22 anos de jejum. Corinthians 1, Ponte Preta 0, gol de Basílio. Assim como aconteceu daquela vez, o Corinthians x Ponte deste domingo, também no Morumbi, pode entrar para a história, com a conquista do 4º título brasileiro corintiano. Em 77, o técnico corintiano era Oswaldo Brandão. Basílio recorda que, naquele dia, foi acordado logo cedo: ?Brandão bateu na porta de meu quarto na concentração. Atendi e ele foi logo falando... ?Prepare-se, hoje é o seu grande dia. Você vai fazer o gol da vitória e do título?. Brandão falou com tanta certeza. Acreditei.? A jogada histórica ocorre aos 37 minutos do segundo tempo. Os zagueiros cumprem a ordem de Brandão de avançar. Zé Maria cobra uma falta pelo lado direito e a bola sobra para Vaguinho, que chuta na trave. Quem pega o rebote é o outro lateral corintiano, Wladimir, que salta e bate de cabeça. O zagueiro Oscar, da Ponte, consegue salvar, quase em cima da risca de gol, mandando a bola para longe. Mas a bola encontra Basílio bem colocado. O chute dele, de pé direito, é certeiro, como se a jogada tivesse sido treinada e repetida mil vezes. Não poderia errar: a bola vai parar no fundo da redes. Basílio ergue o punho direito e sai correndo. O locutor esportivo Osmar Santos, da Rádio Globo, dedica dois minutos para repetir detalhes do gol e para falar da emoção que a massa corintiana tem com a conquista. Carnaval no Morumbi. Quando o árbitro Dulcídio Walderley Boschilia apitou o fim do jogo, o místico Oswaldo Brandão foi até Basílio: ?Eu não disse?? Brandão, contratado pelo então presidente Vicente Matheus como salvador da pátria, havia sido igualmente o técnico do título anterior do Corinthians, o paulista de 1954. Vicente Matheus, aquele do ?quem sai na chuva é pra se queimar?, o homem que ficou mais tempo no comando do Corinthians ? 17 anos, recorde ainda não tão ameaçado pelos 12 anos de continuísmo de Alberto Dualib ?, não queria entrar para a história como apenas mais um dirigente derrotado pelo tabu da falta de títulos. Ele soube administrar a fogueira de vaidades com o técnico Brandão e com um time que tinha muito mais coração do que técnica: Tobias; Zé Maria, Moisés, Ademir e Wladimir; Ruço, Luciano e Basílio; Vaguinho, Geraldão e Romeu. Na série decisiva pelo título, o Corinthians venceu a Ponte por 1 a 0 na primeira partida, no Morumbi, em 5 de outubro, diante de 65.806 pagantes. No jogo seguinte, dia 9, também no Morumbi, o maior público da história do futebol paulista, recorde que tão cedo não será batido: 138.032 pagantes, 8.050 menores e pelo menos mais 4 mil convidados, o que significou o total de 150 mil ? o dobro da lotação atual do estádio. E a Ponte venceu por 2 a 1. Então, houve necessidade de um terceiro jogo. No dia 13, com 86.677 pagantes, as duas equipes entraram novamente em campo. O campeão sairia com qualquer resultado. Para muita gente, a Ponte Preta era ainda melhor e merecia o título: Carlos; Jair Picerni, Oscar, Polozi e Ângelo; Vanderlei, Marco Aurélio e Dicá; Lúcio, Rui Rei e Tuta. Impossível deixar de relembrar Rui Rei. Naquele jogo, ao ser expulso logo aos 16 minutos do primeiro tempo, fazendo com que a Ponte atuasse todo o resto da partida com apenas dez jogadores, ele despertou a suspeita de ter sido subornado. Cinco meses depois, Rui Rei foi contratado pelo Corinthians. Disputou 77 jogos e marcou 21 gols com a camisa corintiana, de 1978 a 1981. Teria sido um modo de recompensar o jogador pela atitude de 1977? Vicente Matheus, então, justificou: ?A contratação de Rui Rei é uma questão de humanidade, de reabilitar uma pessoa pelo crime que não cometeu.? Rui Rei: ?Quem seria burro de comprar um jogador desonesto?? Dulcídio Wanderley Boschilia, que prosseguiu negando, por mais de 20 anos, que havia recebido dinheiro para facilitar a vitória corintiana, já morreu. Vicente Matheus e Oswaldo Brandão, também. A festa de 1977 deixa saudade. E deixa a certeza de que maus tempos, por mais prolongados que sejam, um dia terminam. Que o digam os torcedores de cabelos grisalhos, que acompanham o Corinthians desde 1954, passando pelo triste ?Faz-me Rir? de 1962, pela quebra do tabu contra o Santos em 1968, pela frustração da perda do título de 1974 para o Palmeiras, pelo desabafo de 1977, pela conquista de novos títulos paulistas, pelos brasileiros, pela Copa do Brasil, pelo Mundial de 2000. É como diz Basílio: ?Quando é da gente, ninguém tira.?