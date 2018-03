Corinthians x River: campanhas distintas São bem distintas as trajetórias de Corinthians e River Plate na Copa Libertadores da América, mais importante competição do futebol sul-americano, criada em 1960. O clube brasileiro, fundado em 1910, está na sexta participação. Já o rival, de 1901, disputa o torneio pela 23ª vez e foi campeão em duas ocasiões. Leia mais no Jornal da Tarde Leia também. "O caminho dos brasileiros na Libertadores"