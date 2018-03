Corinthians x Santos: ingressos à venda Já estão à venda os ingressos para o clássico entre Corinthians x Santos pelo Campeonato Brasileiro, previsto para esta quarta-feira, às 16 horas, no Morumbi. Nesta terça-feira os torcedores podem encontrar os bilhetes das 9 às 17 horas nos estádios do Parque São Jorge, Morumbi e Vila Belmiro. Os corintianos vão ocupar as arquibancadas azul e laranja enquanto os santistas, as vermelhas e amarelas. O preço da arquibancada superior é R$ 15 e a especial R$ 25. Cadeira cativa (somente para sócio-proprietário) azul e vermelha custa R$ 15 e camarote, R$ 50. A carga total de ingressos é de 56 mil. O Santos ocupa a vice-liderança do torneio nacional com 30 pontos e uma vitória sobre o rival deixa a equipe do técnico Leão na liderança. Ao Corinthians, com 23 pontos, só a vitória interessa para se livrar da incômoda nona colocação.