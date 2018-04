Corinthians x Santos tem 35 mil ingressos vendidos

A primeira partida da decisão do Campeonato Paulista entre Corinthians e Santos, no Pacaembu, neste domingo, terá casa cheia. Neste sábado, o time do Parque São Jorge divulgou mais um balanço da venda de ingressos e revelou que 35 mil bilhetes já foram adquiridos pelos torcedores para o confronto.

Já não há mais ingressos disponíveis para arquibancada, arquibancada especial e tobogã para os torcedores corintianos. Os interessados em assistir ao jogo precisam se apressar e abrir o bolso para garantir as últimas entradas para a numerada - R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia entrada) - e setor VIP - R$ 180,00 (inteira) e R$ 90,00 (meia entrada) -, únicos lugares do estádio para os quais ainda restam entradas.

A venda de ingressos continuará neste domingo pela manhã, apenas no Pacaembu. As bilheterias do setor tobogã par estarão abertas entre 9 horas e meio-dia. A partida começa às 16 horas. O confronto de volta está marcado para o outro domingo, também às 16 horas, mas desta vez na Vila Belmiro.