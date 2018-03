Corinthians x São Caetano: dois jogos no Morumbi

Se diante da torcida o Corinthians é imbatível, a equipe já pode se considerar nas semifinais da Copa do Brasil. Os dois duelos com o São Caetano, pelas quartas-de-final, serão no Morumbi. O acordo entre os clubes foi firmado nesta sexta-feira, com o time do ABC ficando com toda a renda do segundo duelo, dia 13. O primeiro será na terça-feira. Veja também: Corinthians ainda não fechou contratação de atacante A expectativa do Corinthians é a de levar mais de 50 mil torcedores em cada jogo. Para o primeiro duelo, os bilhetes começam a ser vendidos neste sábado. Serão colocados à venda 68 mil ingressos, mantendo o preço promocional do duelo com o Goiás: R$ 10,00 arquibancadas, R$ 20,00 cadeira amarela ou laranja (atrás dos gols) e R$ 30,00 cadeira azul e vermelha (central). "Jogar duas vezes no Morumbi pode favorecer ao Corinthians. Esperamos mais de 50 mil em cada jogo, pois a torcida é fundamental para nossas vitórias", comemorou o volante Fabinho. Porém... "O São Caetano é um adversário cascudo, que sempre endurece para a gente." O rival é considerado pedra no sapato corintiano. Neste ano, já ganhou por 3 a 1 no Estadual. "Só que quando enfrentamos eles em momento decisivo, vencemos", lembrou o jogador, presente nas semifinais do Paulista de 2003. Na época, foi 1 a 1 no Pacaembu e 3 a 1 para o Corinthians no Morumbi. O técnico Mano Menezes já trata de conter a euforia. "Sempre é bom jogar em condição mais favorável, mas o São Caetano joga muito bem no Morumbi", enfatizou. Depois, lembrou dos dois resultados positivos do Azulão frente o Atlético-GO. "Eles ganharam os dois jogos contra um time bom, que eliminou o Grêmio em pleno Olímpico. Vai ser bem complicado, é um adversário duro e estamos em alerta." E não admite ver seus jogadores falando na decisão da competição antes mesmo de passar das semifinais. "Não estamos prontos para a decisão. E sim para lutar para is às semifinais." Só não conseguiu conter a euforia após os 4 a 0 sobre o Goiás. "Estamos esperançosos para a Série B. "A equipe deu demonstração da capacidade que tem, uma capacidade que ainda não tínhamos demonstrados com tanta ênfase."