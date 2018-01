Corinthians x São Paulo: equilíbrio Corinthians e São Paulo iguais até os 45 minutos do segundo tempo. Eis que a bola surge na área corintiana, cabeceio e... Doni tira em cima da linha. Entrou, não entrou, fica a dúvida. Até que o juiz dá a palavra final: gol. O São Paulo vence o Corinthians apertado, mas as duas torcidas, por uma questão de Justiça, consideram o jogo empatado. Seria mais ou menos isso o que aconteceria se fossem convertidos para o campo os palpites apurados pelo portal do Estado (estadao.com.br), que perguntou a mais de 5 mil internautas quem venceria o clássico deste domingo. Apertadíssimo, deu São Paulo, com 41,16% dos votos, seguido de perto pelo Corinthians, com 40,68% (18,16% apostam num empate). O portal pediu também palpites sobre os outros cinco clássicos da rodada. Ninguém vence fácil. Em Salvador, por exemplo, outro quase empate, com menos de 1% de diferença a favor do Bahia (34,56% contra 33,87% para o Vitória). No Rio, então, a indefinição é maior ainda: o Vasco supera o Flamengo em apenas 0,14% (34,17% a 34,03%). A vitória mais folgada é a do Grêmio, sobre o arqui-rival Inter, com mais de 14% de votos a seu favor; o Criciúma bate o Figueirense, por 13,27%, e o Cruzeiro é o favorito em cima do Atlético-MG, 7,15% de diferença. Clique aqui para saber todos os resultados da rodada deste domingo