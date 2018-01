Corinthians: zaga, laterais e ataque junior Não é força de expressão. Neste domingo, no clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, o sistema defensivo do Corinthians será formado por atletas da categoria de Juniores. A decisão foi tomada nesta sexta-feira pelo técnico recém efetivado no cargo, Juninho Fonseca. Com César ainda gripado, a dupla de zaga será Betão e Marcus Vinícius. Além deles, Coelho continuará na lateral-direita e Vinícius pela esquerda. Tal formação, exceção feita ao goleiro Doni, poderia muito bem ser a base para a Copa São Paulo de 2004. Embora a informação provoque calafrios nos corintianos que ainda estão envolvidos pelo Campeonato Brasileiro, já que o ataque do Santos - com a dupla Diego e Robinho - é o segundo melhor da competição, com 77 gols, dois atrás do Cruzeiro e 22 a mais do que o corintiano, a idéia é manter o otimismo. Mesmo porque o próprio treinador seguiu a trilha dos atletas e acabou promovido das divisões de base. ?Embora não tenha tido opção (além da ausência de César, os titulares Anderson e Marquinhos terão de cumprir suspensão automática), confio nos meninos. Eles têm mostrado personalidade e precisam jogar para ganhar confiança?, explicou Juninho. E as mudanças não ficaram só lá atrás. No ataque, o treinador procurou poupar o jovem Jô de eventuais críticas. Porém, a verdade é que não sentiu segurança do atacante nas duas últimas partidas, quando começou como titular. O maior exemplo é o gol perdido contra o Atlético-PR no início do segundo tempo, quando o Corinthians ainda vencia por 2 a 0 (o jogo terminou 3 a 2 para os paranaenses). Assim, o também inexperiente Wilson ocupará a posição. ?O Jô foi bem, aproveitou sua chance, mas agora vamos dar oportunidade ao Wilson. A gente só consegue ter noção exata do rendimento do atleta quando ele começa uma partida. E é isso que pretendo medir?, explicou o treinador.