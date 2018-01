Corinthians/Hicks acaba na Justiça Não poderia ser mais melancólico o final do ?casamento? entre Corinthians e o fundo norte-americano de investimentos Hicks, Muse, Tate & Furst (HMTF). Depois de ver reduzida a pó a parceria prevista para vigorar por pelo menos 10 anos (durou quase três), as partes não conseguiram um acordo amigável de rompimento. Conclusão: depois de muita discussão, o caso foi parar na Justiça. Os antigos parceiros, por meio de seus advogados, já negociavam há alguns meses o encerramento oficial do acordo. Pequenos detalhes ainda impediam a conclusão da separação. Mas, até então, as conversas transcorriam de forma amigável. "Foi esse o clima até chegar a um impasse financeiro", afirmou o advogado do clube paulista, Flávio Luiz Yarshell. O ponto de discórdia é a dívida referente, sobretudo, aos lucros obtidos pela empresa, que, segundo o Corinthians, não foi repassado ao clube. Na conta dos advogados corintianos, o valor é de aproximadamente R$ 10 milhões. Já os representantes dos norte-americanos calculam de outra forma. "Ele admitem a dívida, mas dizem que é de US$ 300 mil (cerca de R$ 1,1 milhão)", disse Flávio Luiz Yarshell. "Diante disso não houve outra alternativa senão a Justiça." Assim, o advogado do Corinthians entrou na segunda-feira com uma ação cautelar na 33ª Vara Civil do Fórum Central de São Paulo. E hoje conseguiu liminar, assinada pelo juiz Luís Mário Galbetti, a qual torna indisponível o patrimônio do HMTF no Brasil. Em outras palavras, o terreno na rodovia Raposo Tavares onde seria construído o estádio corintiano. Foi a forma encontrada pela defesa do clube para evitar eventuais prejuízos caso a empresa deixe de vez o País. "Qualquer devedor responde por suas dívidas com seu patrimônio", explicou Flávio Luiz Yarshell. Mas as desavenças entre as partes não devem ficar restritas à questão das quotas de licenciamento não repassadas. Entre as pendências, ainda estão contratos de jogadores vinculados ao Fundo que precisam ser repassados ao clube. Vale lembrar que o ?casamento? foi seriamente abalado pelo episódio Luizão. Na época, dirigentes defendiam a saída do atleta enquanto os executivos optaram por mantê-lo. Há também a negociação com a empresa norte-americana de material esportivo Nike, interessada em ocupar o lugar na Topper. As conversas foram iniciadas com profissionais do HMTF, mas terão de ser concluídas pelos dirigentes do Corinthians. Esse foi outro aspecto que motivou a ação dos advogados corintianos. "Acreditamos que o patrimônio em questão está avaliado em cerca de R$ 20 milhões. Esse valor a mais pode cobrir eventuais dívidas que ainda podem aparecer", afirmou Flávio Luiz Yarshell.