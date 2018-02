Corintiano Arce deve chegar nesta segunda-feira ao Brasil Sexto reforço do Corinthians para a nova temporada, o atacante boliviano Juan Carlos Arce pode chegar nesta segunda-feira ao Brasil. O visto de trabalho do jogador no País ficou pronto e foi enviado para a liberação da Federação Boliviana de Futebol. É provável que nesta terça-feira ele já esteja liberado para se juntar ao elenco que treina em Jarinu. Arce vinha sendo observado pelo Corinthians desde setembro e é encarado como uma promessa pelo técnico Emerson Leão. Já a transferência de Carlos Alberto para o Fluminense será concretizada em breve. O gerente de futebol alvinegro, Edvar Simões, disse que apenas alguns detalhes separam o meia das Laranjeiras. ?Quem está tratando do assunto é o Renato Duprat. A transferência deve ocorrer nos próximos dias, mas está tudo quase certo. Não acredito que haja interferência. Ela só pode ser oficializada quando as partes assinarem, o que não aconteceu ainda?, disse à Rádio Jovem Pan. Na sexta-feira, a diretoria do Fluminense enviou uma carta pedindo autorização para apresentar o atleta. Alberto Dualib ainda não assinou sua liberação. Carlos Alberto está afastado do Corinthians desde o dia 12 de outubro, logo após ter discutido com Leão durante a derrota para o Lanús, na Copa Sul-Americana. Na quinta-feira fez sozinho alguns testes físicos na clínica do fisiologista do Corinthians, Renato Lotufo.