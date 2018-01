Corintiano continua internado no HC Com depressão e sem previsão de sair do Hospital das Clínicas, o taxista e torcedor corintiano Rui Nelson Moura Jr., de 27 anos, que despencou há um mês do anel superior da arquibancada do Morumbi no jogo Corinthians e River Plate sobre as lanças que dividem as torcidas nas numeradas do setor vermelho e laranja no estádio ainda não teve tempo de pensar em indenização. ?Ele está muito triste e não sabe ainda o que vai fazer quando sair de lá. Nem mesmo os pais dele falam em indenização", diz Suelen Araújo Moura, mulher de Rui. Depois de operar o intestino e retirar o baço, Rui aguarda a cirurgia do colo do fêmur. Por enquanto, os médicos só estão fazendo raspagens e estudam a possibilidade de colocar uma prótese. Mas, em razão de ele estar com uma infecção no local, não há previsão de quando será realizada a operação, bem como quando poderá receber visitas, pois tem de ficar isolado. ?Ele nem viu o nosso filho Gabriel que nasceu há 14 dias", queixa-se Suelen. Nesta quinta-feira foi o primeiro dia dela de visita após o parto e está preocupada com o que viu. ?Ele está com muita dor e depressivo. Chorou muito e perguntou pelo filho." Além disso, como é autônomo não tem como sustentar a família. ?Mesmo fora do hospital vai demorar muito para o Rui voltar a dirigir, a sorte é que eu trabalho." Como ainda não sabe o que aconteceu no dia do acidente, Rui prefere ficar em silêncio e não culpar ninguém.