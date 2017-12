Corintiano fala até em Romário O vice-presidente Andrés Sanchez citou ontem, em entrevista exclusiva à Agência, o veterano Romário ao falar dos reforços que o Corinthians pode trazer em 2006. Concordou que a vinda do jogador seria alvo de críticas e garantiu que o elenco do próximo ano estará fechado no início de janeiro. Disse ainda que a parceria MSI-Corinthians provoca inveja na concorrência e afirmou que os dirigentes da Ponte Preta ligaram para os do Internacional para saber qual time escalar no domingo. Andrés Sanchez também fez um balanço da temporada e assumiu três erros de ordem administrativa no Corinthians: demitir Tite, contratar Passarella e demorar demais para formar o time. ?Isso não acontecerá na temporada 2006?, garante. Agência Estado - Às vésperas de ser campeão, quais foram os erros e acertos do Corinthians em 2005? Andrés Sanchez - Ainda não ganhamos nada. Demoramos para montar esse Corinthians. O Nilmar chegou muito tarde, já com o campeonato em andamento. Se ele estivesse desde o começo, poderíamos ter tido mais facilidades. Também erramos ao demitir o técnico Tite, mas só descobrimos isso depois. Como foi outro erro trazer o Daniel Passarella. Deveríamos saber que ele precisaria de tempo para se adaptar ao Brasil, ao Corinthians. AE - O que você espera para 2006? Andrés - Conquistas e uma temporada mais pacífica em relação à parceira MSI. Esse ano foi tudo muito conturbado. Em 2006, espero que a MSI também acabe de implantar no clube seu projeto, e que vivamos num clima de mais paz. AE - O Corinthians hoje, com a MSI, provoca ciúmes na concorrência? Andrés - Sempre provocou e agora muito mais. Mas a MSI deu vida ao futebol brasileiro e todos os outros clubes devem lutar para conseguir sua MSI. Ocorre que estão todos contra o Corinthians hoje, numa luta desonesta. Ou não é? Chegamos ao ponto do dirigente da Ponte procurar o dirigente do Inter, nosso rival pelo título, para perguntar com qual time ele vai entrar em campo, se com o principal ou com o misto. Isso é ridículo, baixo, sujo. O Corinthians é invejado por todos. AE - Para quem investiu mais de R$ 100 milhões, não é pouco ter apenas Gustavo Nery na seleção arasileira e Tevez na argentina? Andrés - Esses dois são os jogadores nossos que estão garantidos na Copa. Mas cerca de 70% do time é selecionável. E posso citar o nome de alguns, como Nilmar, Mascherano, Roger, Eduardo Ratinho, Coelho, Wendel, Marcelo Mattos. Muitos desses garotos já passaram pelas seleções de base do Brasil. AE - E você já deu aumento para esses garotos que estouraram nessa temporada? Andrés - Para todos eles, e foi um belo aumento, coisa substancial mesmo. E fizemos isso com quase dois anos de antecedência. Estão todos satisfeitos. Em fevereiro, vamos seguir o acerto, agora em relação ao tempo de contrato. Vamos prorrogar todos. AE - E sobre reforços? Quem vem? Andrés - Só vamos nos reunir com o Antônio Lopes após o Brasileiro. Há boas revelações no torneio, como o Rafael Sobis, do Inter, Amaral, do Fortaleza, e Michel Bastos, do Figueirense. Até o Romário foi bem, pode ser o artilheiro do Brasileiro e sua vinda provocaria muito impacto, mas alguns iriam nos criticar por isso. Vamos pensar com calma. Na volta das férias, dia 3 de janeiro, o elenco estará pronto.