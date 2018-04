Corintiano Felipe entra na mira do Napoli, segundo jornal italiano

O zagueiro do Corinthians Felipe entrou na mira do Napoli, da Itália. A informação foi publicada pelo jornal esportivo italiano Gazzetta dello Sport. A transferência giraria em torno de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 20,4 milhões)

Felipe, que acabou de renovar contrato com o Corinthians até dezembro de 2018, voltou a ser reserva da equipe do técnico Tite após começar a temporada como titular. O veterano Edu Dracena, que chegou no início do ano do Santos, é o novo titular da zaga.

O valor da transação significaria um alívio para as contas do clube, que passa por crise financeira. Porém, não há confirmação oficial do negócio entre os times paulista e italiano.

O Corinthians vive um momento de corte de custos e vê com bons olhos a saída de alguns atletas. O curioso é que a expectativa é que houvesse proposta pelo zagueiro Gil, que até já foi convocado para defender a seleção brasileira. Agora, porém, parece ser Felipe quem está mais próximo de deixar o clube.

O atacante peruano Paolo Guerrero está prestes a selar sua transferência para o Flamengo. Já Emerson Sheik também negocia com outros clubes. O contrato dos atacantes não será renovado pela diretoria corintiana.