Corintiano invade campo com bambi na mão Um corintiano arranjou um jeito de participar da festa são-paulina. Ou melhor, de cutucar os rivais, mesmo no Japão. O torcedor Albert Monte invadiu o gramado do Estádio Internacional de Yokohama aos três minutos do primeiro tempo, vestindo blusa e calça da torcida organizada corintiana Camisa 12 e carregando um bambi de pelúcia, em clara provocação aos tricolores. Ele correu em direção ao gol de Rogério Ceni, atirou-se às redes e interrompeu o jogo por três minutos até ser retirado. Monte é um velho conhecido da torcida corintiana. Ele já havia invadido o gramado em outros dois jogos importantes: na última partida do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, contra o Goiás, no Serra Dourada, quando vestiu em Carlitos Tevez a faixa de campeão, e na decisão da Copa das Confederações entre Brasil e Argentina, quando jogou uma bandeira corintiana no ex-santista Robinho.