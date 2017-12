Corintiano morre após ser espancado O torcedor do Corinthians, o adolescente Marcos Gabriel Cardoso Soares, de 16 anos, que se envolveu numa briga no domingo, próximo do terminal Barra Funda, antes do jogo contra o Palmeiras, morreu na madrugada desta terça-feira. Apesar de ter apanhado muito, ele foi sozinho até o Hospital da Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Depois de medicado, ele retornou para casa. Na noite de ontem ele passou mal e foi levado novamente ao hospital, onde foi constatado traumatismo craniano. O rapaz chegou a ser operado, mas não resistiu e morreu. O corpo de Marcos Gabriel se encontra no IML. A família ainda não sabe onde o corpo será enterrado.