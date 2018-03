Corintiano, participe da enquete: o estádio agora sai? O Banco Espírito Santo (BES), de Portugal, novo parceiro do Corinthians, diz que já está trabalhando com vistas a construir um novo estádio para o clube ? conforme informou hoje, com exclusividade, O Estado de S. Paulo. Estamos agora propondo uma enquete para os corintianos: Você acredita que desta vez vai sair o novo estádio do Corintians? Sim ou não? O corintiano que quiser participar da enquete deve clicar aqui.