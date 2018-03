Corintiano perde baço e fica internado O taxista e torcedor corintiano Rui Nelson Moura Jr., de 27 anos, que despencou do anel superior da arquibancada do Morumbi sobre as lanças que dividem as torcidas nas numeradas do setor vermelho e laranja no estádio, quarta-feira, antes da partida da Copa da Libertadores, contra o River Plate, continua internado na UTI do Hospital das Clínicas. O quadro clínico de Rui é estável. Ele está consciente e não corre risco de morte. Rui sofreu perfurações no abdômen (intestino e baço) e na perna esquerda, após ficar cerca de 50 minutos pendurado na grade, até que os bombeiros conseguissem retirá-lo com uma serra elétrica. Segundo a sogra de Rui, Silvânia Araújo, o torcedor fanático do Corinthians mora na Freguesia do Ó, zona norte da capital, e saiu de casa poucas horas antes do início da partida entre River Plate e Corinthians, com dois amigos. Como não tinham ingressos, adquiriram de cambistas. Um dos amigos comprou o ingresso para cadeira cativa, enquanto Rui e o outro amigo para arquibancada. Especula-se que ele teria tentado se juntar ao amigo, deslocando-se de um setor para outro e acabou caindo sobre as grades. ?Se ele tivesse despencado da arquibancada, as perfurações seriam muito maiores?, diz Marcos Boulos, diretor-clínico do HC. A sogra desmente que ele teria chegado embriagado ao estádio e nega que ele faz parte de uma torcida organizada. E conta que só ficou sabendo da notícia por meio de uma amiga, que lhe telefonou. ?Só acreditei quando liguei a tevê e vi a tatuagem da perna esquerda de Rui.? Ela não soube dizer se a tatuagem era alusiva ao Corinthians. Assustada e nervosa diante dos jornalistas, Suelen Moura, mulher do taxista e grávida de oito meses, mandou um recado pela enfermeira por meio de um bilhete de que não falaria com ninguém. ?Ela está muito tensa e só diz que quer ficar ao lado do marido o tempo todo?, contou a mãe dela. Silvânia disse ainda que ele está consciente, porém bastante sedado. Já perguntou o placar da partida, mas antes que a enfermeira desse o resultado, ele dormiu. Rui teria feito a mesma pergunta quando deu entrada no hospital. De acordo com a assessoria de imprensa do HC, ele teria se debatido e reclamado por não ter informações sobre o jogo. Depois de ser submetido a uma cirurgia de três horas, o baço teve de ser retirado. ?O baço não é facilmente ?costurável?, portanto, quando há sagramento, deve ser removido?, explicou Marcos Boulos. Segundo o médico, a retirada do órgão não implicará maiores problemas ao paciente. ?Ele vai levar uma vida normal, no entanto, estará mais sujeito a infecções.? Quanto ao intestino, parte dele foi retirada e, conseqüentemente, o conteúdo fecal se espalhou na cavidade abdominal. Em razão disso, Rui está tomando antibióticos para evitar infecção e continua em observação. A perna esquerda não teve nenhuma lesão grave. De acordo com o médico do HC, ainda não há previsão para a saída de Rui do hospital. ?Em menos de uma semana ele não sai.? Na tarde desta quinta-feira, técnicos do Contru (Departamento de Controle do Uso de Imóveis) analisaram a planta do estádio para verificar se as grades estavam corretamente instaladas. Os técnico isentaram o clube de culpa e atribuíram o acidente à imprudência do torcedor. ?Aquelas grades e lanças são itens de segurança que usamos para separar as torcidas, mesmo que torçam para o mesmo time. Está ali para evitar que haja uma superlotação de determinado setor?, explicou Clayton da Costa, diretor do Contru. ?Aquela lança está corretamente instalada.? Comunicado - A diretoria do São Paulo, proprietário do Morumbi, divulgou um comunicado no final da tarde desta quinta-feira lamentando o acidente ocorrido com o torcedor corintiano e eximindo-se de culpa. O clube, que não permitiu a entrada de cinegrafistas e fotógrafos no estádio, também fez questão de ressaltar que o incidente somente aconteceu em razão da ?tentativa de deslocamento irregular e imprudente de um setor para outro?. Em relação às grades que separam os setores, o São Paulo sustentou que ?todas as barreiras instaladas obedecem aos padrões usuais de segurança e têm por objetivo delimitar espaços, bem como inibir a ação de ambulantes ilegais?.