Corintiano sofre grave acidente no Morumbi A imprudência originou um drama nas arquibancadas do estádio do Morumbi antes do jogo Corinthians e River Plate, na noite desta quarta-feira. O torcedor Rui Moraes Júnior, cerca de 30 anos, teve o abdômen e as pernas perfuradas por lanças quando tentava passar pela grade de separação entre os setores laranja e vermelho das numeradas superiores. O ferido foi removido em estado grave para o Hospital de Clínicas. Rui Moraes Júnior ficou por cerca de meia hora preso nas ferragens, aumentando sua agonia e a dos torcedores que acompanhavam no local sem poder ajudar. A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros teve de ser acionada e os profissionais foram obrigados a serrar as lanças que feriam o torcedor e removê-lo para o hospital com elas, para evitar um aumento da hemorragia. O corintiano chegou ao HC praticamente inconsciente. Segundo o comandante do policiamento, major Marcos Marinho, não foi possível saber se Rui Moraes Júnior pretendia passar de um setor para outro do Morumbi ou se estava tentando escalar a grade para chegar às arquibancadas. "Infelizmente é até um tanto comum os torcedores fazerem este tipo de coisa", relatou.