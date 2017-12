Corintiano vende geladeira para ver jogo Para ver o Corinthians ser campeão brasileiro no jogo de domingo, contra a Ponte Preta, no Morumbi, o torcedor Pablo Luis Martins vendeu sua geladeira por R$ 300,00s, comprou uma passagem de ônibus de São Luís (MA) para São Paulo e viajou durante dois dias e meio. Foi acolhido na sede da Gaviões da Fiel. E já conseguiu seu ingresso, depois de enfrentar fila, para a partida. Diante de tamanha euforia, ele já pode se considerar um verdadeiro campeão só por sua história. Em apenas dois dias, todos os 63 mil ingressos destinados aos corintianos foram vendidos. Cerca de 3 mil bilhetes estão reservados para os torcedores da Ponte Preta e outros 4 mil pertencem aos donos de cadeiras cativas no Morumbi. No início da tarde de hoje, nenhum dos nove pontos de venda espalhados pela cidade ? Morumbi, Pacaembu, Parque São Jorge, Ginásio do Ibirapuera, Canindé, Bruno Daniel (Santo André), Pitta Sports e na sede da Gaviões da Fiel ? possuía entradas para a partida. Tudo já havia sido vendido. As longas filas da segunda-feira duraram até o final da manhã. Com isso, o jogo domingo deverá bater o recorde de público do Brasileirão, que pertence ao jogo Fortaleza e Flamengo: 45.769 espectadores. Segundo José Antônio Tucci, supervisor administrativo do Parque São Jorge, o aumento do número de locais de venda foi decisivo para a pulverização dos ingressos. ?O acesso de torcedores de diversas partes da capital foi facilitado?, avalia. Agora, o único caminho para se conseguir um ingresso é negociar com os cambistas. Na tarde de hoje, bilhetes para arquibancada eram vendidos por R$ 150,00, dez vezes mais que nos postos autorizados. Exatamente a metade do valor da geladeira vendida por Pablo. Em alguns casos, pedem R$ 200,00 por uma entrada de arquibancada. Após os tumultos registrados em diversos pontos na segunda-feira, como o Parque São Jorge, o aumento do número de policiais contribuiu para que o segundo dia de venda fosse tranqüilo. O esgotamento quase instantâneo dos ingressos revela a confiança dos torcedores na conquista do tetra com uma rodada de antecedência. Mesmo com a queda de produção do Corinthians nas últimas rodadas ? derrota para o São Caetano e empate contra o Internacional com o erro do juiz Márcio Resende de Freitas ?, ninguém pensa em novo tropeço diante da Ponte Preta. ?Tenho certeza de que tudo está sob controle. O título vem domingo?, garante Valquíria Dionísia de Jesus, torcedora símbolo do time e conhecida, a partir das últimas transmissões de TV, como Mamãe Noel do Timão. Mas, para que o Corinthians seja campeão domingo, é preciso que o Palmeiras pelo menos empate com Inter. E torcer para o rival não é problema. ?Quero que eles se classifiquem para a Libertadores. Assim, teremos o gostinho de eliminá-los?, ironiza o torcedor Emerson Neto. Os corintianos já têm até resposta para um eventual adiamento da decisão para a última rodada, contra o Goiás, em Goiânia: ?Se não der domingo, avisei minha mulher que vou esticar a viagem?, diz Pablo Martins, jurando ter economias e que não precisará mais vender eletrodomésticos para ver o Timão.