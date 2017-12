Corintianos aceitam derrota no Sul Apressado, porque tinha que fazer exame antidoping, o lateral Rogério, do Corinthians, foi simples e objetivo quando falou da derrota de 3 a 0 para o Grêmio, hoje em Porto Alegre. Ele obervou que o Grêmio jogava a sua vida na competição e, por isso, disse que o clube mereceu a vitória: ?Para o Grêmio, a partida era como se fosse uma final de campeonato mundial pois, qualquer tropeço, eles (a equipe) estariam na segunda divisão. O resultado no final foi justo pois o Grêmio soube aproveitar bem as chances que teve durante todo o jogo?. Já o jogador Robert, que entrou no segundo tempo da partida, disse que por já ter jogado no Grêmio sabia que o time gaúcho iria jogar a vida dele nessa última rodada: ?Eu já estive aqui no Grêmio e sei da grandeza do clube. Sei que não ia ser fácil enfrentar o Grêmio numa situação como essa, tanto que a torcida lotou o estádio para apoiar o time. Quanto ao seu futuro no Corinthians, o meia disse que praticamente está saindo do clube. Ele disse que tem propostas de três equipes da região sudeste, mas não quis falar quais eram essas equipes interessadas em seu futebol. O técnico Juninho Fonseca disse que encarou o jogo com o mesmo profissionalismo de sempre, como se fosse uma partida em que o Corinthians estivesse buscando alguma classificação. Ao mesmo tempo ele disse que os jogadores mesmo sabendo das diferentes situações das equipes na tabela, também não tiveram dúvidas em encarar o jogo com todo profissionalismo: ?É claro que o Grêmio vinha com tudo para cima de nós. Tivemos duas chances na primeira etapa mas não soubemos converter em gol, enquanto o Grêmio fez o gol de pênalti, que lhe deu a vantagem inicial. No segundo tempo adiantamos um pouco a marcação mas não conseguimos evitar a pressão do Grêmio, que com toda a torcida a seu favor fez mais dois gols e venceu o jogo com justiça.? O técnico do Corinthians disse que ainda não sabe sobre o seu futuro no Parque São Jorge. Ele disse que esta semana, conversa com os dirigentes para tratar do assunto e resolver a sua situação: ?Ficar ou não no clube não depende exclusivamente de tratar de dispensas e contratações. Como eu tenho uma pequena cirurgia para fazer no olho direito amanhã cedo, em Campinas, vou conversar com os dirigentes somente lá por quarta ou quinta-feira para tratar da situação.? Juninho não confirmou se o Corinthians está mesmo contratando os jogadores Gilberto e Tinga, do Grêmio.