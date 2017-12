Corintianos admitem vacilo no 2º tempo A derrota para o péssimo Bahia, que virou o jogo (2 a 1) neste domingo à noite, no Pacaembu, abalou demais os jogadores do Corinthians. O volante Fabinho saiu de campo furioso com o resultado. ?Isso (a virada) não tem explicação. Nós bobeamos, eles fizeram o gol de pênalti e administraram. Só.? Mais experiente, o lateral-direito Rogério manteve a calma antes de falar. Mas também não estava nem um pouco satisfeito. Apesar de o Corinthians ter deixado cair por terra sua chance de garantir vaga na Copa Sul-Americana, o jogador garantia que o time ainda não deu adeus ao Brasileiro. ?Nada disso. Temos ainda mais dois jogos na competição e, como venho dizendo sempre, precisamos disputá-los com dignidade. Temos mais um jogo em casa e boas chances de obter um bom resultado.? Rogério analisou o jogo como um sensato comentarista. ?O que ocorreu foi que infelizmente não conseguimos manter o ritmo do primeiro tempo e o Bahia conseguiu se organizar e virar.? Só quem ?saiu ganhando? foi Wilson, que fez neste domingo no Pacaembu seu terceiro gol com a camisa do Corinthians, em 18 partidas. Todo mundo subiu, na bola alçada à área por Rogério. Mas, graças à sua boa impulsão, Wilson resvalou de cabeça para o gol do Bahia, aos 23 do primeiro tempo. O atacante mostrava alívio, nos vestiários. Afinal de contas, desde que Abuda foi reintegrado às categorias de base, não há nenhum garoto sossegado no time de cima. O goleiro Doni, que esperava receber antes do jogo uma placa de prata em homenagem à sua centésima partida com a camisa do Corinthians, estava sem jeito no intervalo da partida. ?Ainda não recebi?, dizia apressado, a caminho dos vestiários. Antes do segundo tempo, comentou sua boa atuação, sobretudo levando em conta o desespero do adversário: ?É que o Bahia estava todo desorganizado e partia com tudo mundo para o ataque.? Assim, Doni teve de mostrar muita segurança e reflexo em pelo menos três boas defesas no primeiro tempo. De sua parte, os jogadores do Bahia comemoravam a primeira vitória da equipe fora de casa no Brasileiro. Um dois mais satisfeitos era o goleiro Émerson, que tinha dificuldade para falar, por causa de rouquidão. ?Todos tivemos de ser guerreiros. Esse jogo para nós era decisão. E graças a Deus todos os jogadores corresponderam.?