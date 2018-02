Corintianos ameaçam não voltar à Vila Diretoria e comissão técnica do Corinthians ficaram revoltadas em Santos. O vice presidente de Futebol, Andrés Sanchez, disse que nunca mais levará o time à Vila Belmiro. ?Não tem mais cabimento jogar aqui. Faremos de tudo na Justiça para não fazermos clássico na Vila Belmiro?, desabafou. ?Até jogo dos juniores é complicado neste campo. Muita pressão.? O dirigente foi além. ?Ficamos mais de três anos sem ganhar deles, perdemos em casa e nunca aconteceu isso. A torcida deixava o estádio chateada, só que nunca agrediu ninguém.? ?Aqui nesse campo não dá para ter clássico?, emendou o técnico Antônio Lopes, reclamando de levar cusparadas, ser atingido por copos de urina e bastante ofendido. ?E não sei porque eles reclamaram tanto. Um pênalti claro em Nilmar, uma pernada no Carlos Alberto...? O zagueiro Betão procurou minimizar a grande confusão. ?Já joguei diversas vezes na Vila Belmiro e nunca havia acontecido isso. Um fato atípico, mas que, acredito, não se repetirá?. Alheio à grande confusão, o zagueiro estava mais preocupado em festejar seu primeiro gol com a camisa da equipe, após 98 jogos.