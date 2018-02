Corintianos aprovam a contratação de Mano Menezes

Mano Menezes tem um voto de confiança no comando do Corinthians. Em enquete realizada pelo estadao.com.br encerrada neste domingo, sua contratação foi aprovada por 84% dos votos, ou 759 dos 903 computados desde a sua chegada, na última terça-feira, dia 4 de dezembro. Veja também: Noticiário completo do Corinthians Em compensação, os que não concordam com sua contratação somaram 144 votos, ou 16% do total. Estes, porém, terão de acompanhar o trabalho do novo comandante, que no momento faz o planejamento do time para a temporada 2008, quando terá de disputar a Série B do Campeonato Brasileiro.