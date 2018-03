Corintianos aprovam empate em Goiânia Para os jogadores do Corinthians, um ponto fora de casa nesta quarta-feira, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, foi até bom demais. Saindo de campo como o herói da equipe paulista depois de ter feito o gol de empate contra o Goiás, Fabinho repetia. ?Um ponto fora de casa é muito importante, agora é continuar fazendo a lição de casa." O volante atacante elogiou seu mais jovem companheiro, Abuda, que entrou em campo no segundo tempo no lugar de Gil: ?É um garoto que já mostrou personalidade.? Abuda, de 17 anos, foi promovido ao time na véspera, pelo técnico Geninho. ?A gente tem de entrar e fazer de tudo, atacar e defender?, disse.