Corintianos aprovam jogo no Morumbi O Corinthians conseguiu o que queria: vai enfrentar o River Plate, no jogo de volta pelas oitavas-de-final da Libertadores, no Morumbi. A confirmação oficial dessa decisão ainda não chegou ao Parque São Jorge mas já está no site da CBF, que transferiu dois jogos do São Paulo para beneficiar o Corinthians - contra o Goiás, pela Copa do Brasil, do dia 14 para o dia 15; e o contra o Paraná, do dia 10 (sábado) para o dia 11 (domingo). Mesmo sem a confirmação oficial, os jogadores corintianos comemoraram a notícia. O capitão Fábio Luciano foi um dos mais contundentes na hora de falar sobre o Morumbi. "Será ótimo enfrentar o River lá. É o que a gente queria. Não só porque estamos acostumados a decidir títulos lá mas também por ser um estádio bem maior, com um campo maior". O zagueiro, no entanto, negou que a preferência pelo Morumbi se deve a um certo receio da própria torcida corintiana. Alguns jogadores chegaram a admitir que se o jogo fosse no Pacaembu e o gol demorasse para sair, a pressão da torcida poderia virar contra o próprio Corinthians. "Com certeza, não é por isso que nós preferimos o Morumbi", acrescentou Luciano. Já o lateral Rogério, por outro lado, reconheceu que jogando no Morumbi o próprio Corinthians ficará imune a uma eventual pressão de sua própria torcida. "Também por isso será melhor jogar no Morumbi", diz o lateral. "Mas a razão principal da nossa preferência são as melhores condições do Morumbi". Rogério vê a situação como um risco calculado. "Como nós vamos ter de correr atrás do resultado e o River vai especular na partida, provavelmente se fechando na defesa, catimbando muito, jogar num campo maior vai facilitar para a gente. Além disso, num campo pequeno, você acaba se expondo demais e pode sofrer contra-ataques". Se o Corinthians tivesse vencido o jogo de ida, em Buenos Aires, a situação seria oposta. "Aí sim o Pacaembu seria melhor", acrescenta o próprio Rogério. "Nesse caso, o River teria de sair para o jogo. Num campo menor a vantagem seria nossa". Geninho não comentou o assunto porque a notícia sobre a confirmação do jogo no Morumbi saiu à tarde - e quando há treinamento em dois períodos no Parque São Jorge ele só fala pela manhã. Mas desde que a delegação voltou de Buenos Aires o técnico vem defendendo a tese de que o Corinthians deveria jogar a partida de volta contra o River num campo maior. Depois de consultar os jogadores sobre qual seria preferência do grupo, chegou até a sugerir à diretoria que se esforçasse para conseguir o Morumbi. A diretoria trabalhou certo e usou o seu bom relacionamento com Ricardo Teixeira, presidente da CBF, para resolver a questão. Não foi preciso nem se humilhar ao São Paulo, que se mostrou intransigente na semana passada, por meio do gerente de futebol, Marco Aurélio Cunha. Hoje, ao ser questionado sobre o assunto, o vice-presidente de futebol do Corinthians, Roque Citadini, se fez de desentendido. "Ué, como vou comentar um esse assunto se ainda não chegou nenhuma confirmação da CBF?"