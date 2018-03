Corintianos comemoram eliminação do River O fantasma da Libertadores continua assombrando os jogadores do Corinthians, duas semanas depois da derrota para o River Plate, em pleno Morumbi. A goleada do América de Cali sobre o River Plate, por 4 a 1, na noite des terça-feira, em Cali, abriu as recentes feridas corintianas provocadas pela precoce desclassificação no principal torneio sul-americano. Alguns jogadores não esconderam um certo sentimento de vingança em relação aos argentinos. "Assim como nós sofremos, agora eles também devem estar sofrendo", comemorou o atacante Liédson, um dos mais nervosos no segundo jogo contra o River. "Mas o que passou, passou". Era indisfarçável no semblante de cada jogador a satisfação pela derrota do River. Mas nem todos aceitaram revelar o verdadeiro sentimento no treinamento desta quarta-feira cedo, no Parque São Jorge. "Vingança seria se nós estivéssemos disputando a Libertadores", acrescentou o meia Jorge Wágner. "Nessa hora, temos de ser imparciais". Jorge Wágner prometeu assistir ao jogo entre Santos e Deportivo de Cali, nesta quarta-feira à noite, na Vila Belmiro. "Vale para conhecer um pouco mais as equipes. A gente pode enfrentá-los lá na frente", argumentou o meia. Já o atacante Liédson, de novo, não escondeu o seu sentimento. "Não vou assistir o jogo do Santos e nenhum outro da Libertadores. Melhor programa do que isso é vencer o Vitória-BA no domingo. Isso sim é que me interessa", acrescentou o atacante. Nenhum jogador corintiano tem preferência por qualquer dos clubes brasileiros que ainda estavam na competição até as quartas-de-final - Santos e Grêmio. Só o técnico Geninho admitiu que ficaria feliz se o título ficasse com algum clube brasileiro. Não quis falar se a sua preferência era pelo Santos ou pelo Grêmio, mas admitiu que por ter trabalhado no Santos e por ainda morar na cidade, ficaria muito feliz se o seu ex-clube conseguisse prosseguir na Libertadores. "Não sei o que pensa o torcedor, mas a minha visão é profissional. Tendo um brasileiro campeão da Libertadores seria muito importante profissionalmente para todos nós. Seria ótimo para o futebol brasileiro". Mesmo aceitando falar no assunto, Geninho e os jogadores do Corinthians consideram a Libertadores coisa do passado. "Nosso foco agora é só o Campeonato Brasileiro. A Libertadores morreu para nós", vem repetindo o técnico nas duas últimas semanas. E os jogadores seguem o mesmo discurso. "Também não é verdade que estamos disputando o Brasileiro com a prioridade de classificar o Corinthians para a Libertadores", sustenta o capitão Fábio Luciano. "O Corinthians quer voltar à Libertadores, sim, mas não ficando entre os três primeiros no Brasileiro. Vamos brigar pelo título". O próximo desafio é o Vitória-BA, domingo, às 18h, no Pacaembu. Nesse jogo o time não terá justamente Fábio Luciano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em compensação, Fabinho, que acaba de cumprir a sua automática pelo terceiro amarelo, está confirmado no lugar de Cocito. Geninho ainda não confirmou quem vai entrar na zaga mas o substituto de Fábio Luciano deve mesmo ser César.