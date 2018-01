Corintianos comemoram em danceteria Os jogadores do Corinthians, proclamados campeões brasileiros pela CBF em festa realizada segunda-feira no Teatro João Caetano, no Rio, voltaram a festejar nesta terça-feira à noite. A festa, na danceteria Lotus, na Marginal Pinheiros, desta vez foi patrocinada pelo iraniano Kia Joorabchian, presidente da MSI, parceira do clube. Apesar de o aniversário do Corinthians ser no dia 1º de setembro, o banquete comemorativo será realizado nesta quarta-feira no salão nobre do clube.