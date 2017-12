Corintianos compram 53 mil ingressos Se depender da torcida, o caminho do Corinthians para o bicampeonato da Copa do Brasil vai ser mais curto. Para o jogo de domingo, no Morumbi, contra o Grêmio, foram vendidos 53.900 ingressos, colocados à venda pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Está prevista para amanhã uma nova carga de entradas, distribuídas em três pontos de venda: Parque São Jorge (11 mil), Pacaembu (11 mil) e Morumbi (14 mil). O setor mais procurado é a arquibancada, com 37 mil entradas vendidas. A exemplo do que aconteceu hoje, as bilheterias devem abrir às 10 horas. Segundo estimativas da Polícia Militar, os bilhetes devem estar esgotados até às 17 horas. "Esperamos que tudo transcorra como hoje, quando não registramos nenhum incidente", observou o tenente Rui Galetti, responsável pelo policiamento no Parque São Jorge. No total são 80 mil ingressos. Os preços são os seguintes: R$ 5,00 (estudantes e crianças), R$ 8,00 (geral), R$ 10,00 (arquibancada amarela e laranja e cadeiras térreas), R$ 15,00 (Arquibancada vermelha e azul), R$ 20,00 (numerada inferior) e R$ 25,00 (numerada superior e cativa).