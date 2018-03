Corintianos compram mais de 47 mil ingressos para quarta

A procura por ingressos para o jogo decisivo do Corinthians, na próxima quarta-feira, contra o Botafogo, no estádio do Morumbi, pelas semifinais da Copa do Brasil, foi intensa nesta quinta-feira, mesmo sendo feriado nacional, nos pontos de venda da Capital. Veja também: Mano usa jogo com ABC para testar time que pegará o Botafogo Os torcedores corintianos esgotaram as entradas de arquibancadas em apenas seis horas de bilheterias abertas. Foram vendidos 47.500 bilhetes. Também não há mais entradas para as cadeiras térreas no setor laranja. Foram colocados à venda 68 mil bilhetes. Veja os preços e os setores onde ainda há ingressos: cadeiras amarelas (R$ 30), térreas vermelhas (R$ 25), cadeiras especiais azuis e vermelhas (R$ 40) e setor vip (R$ 50). As bilheterias estarão abertas nesta sexta.