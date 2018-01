Corintianos confusos nas desculpas Os jogadores do Corinthians não se entendiam na tentativa de explicar o fiasco na estréia do Campeonato Paulista, frente ao modesto Mogi Mirim. O zagueiro Anderson disse que o grande adversário foi a falta de ritmo, pois a equipe treinou apenas cinco dias em Porto Feliz. "Faltou um pouco mais de perna e de ritmo. O Mogi está se preparando há mais tempo. Infelizmente, eles tiveram apenas duas oportunidades e definiram o jogo." O goleiro Fábio Costa e o atacante Gil discordaram. Os dois preferiram ressaltar os méritos do adversário. "A questão de parte física não é desculpa. Tanto que o Corinthians correu muito mais que o Mogi no segundo tempo. Eles deram dois chutes e fizeram dois gols. O Corinthians está no caminho certo", avisou Fábio Costa. "Não temos que usar isso (ritmo) como desculpa. Jogamos melhor, mas não chegamos ao empate", complementou Gil. A opinião do técnico Tite também foi contrária ao do zagueiro Anderson. O treinador reconheceu que o Mogi jogou muito mais bola no primeiro tempo e mereceu ter feito a vantagem, que garantiu a vitória. "Não quero justificativas. Nos falta articuladores. O Carlos Alberto chegou, mas hoje não tínhamos um jogador com essa característica. Procurei isso com o Roger, com o Renato, mas o conjunto não correspondeu."