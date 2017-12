Corintianos correm atrás de ingresso A torcida do Corinthians fez fila nesta quarta-feira, no Parque São Jorge, no primeiro dia de venda de ingressos para o jogo com o Internacional, no Pacaembu. A partida só será disputada no dia 20 de novembro, mas como há a expectativa de que o título brasileiro seja conquistado matematicamente contra o time gaúcho, a corrida por uma entrada é grande. Só nesta quarta-feira foram comprados 12.400 bilhetes dos 32 mil colocados à disposição dos corintianos. A venda continua nesta quinta no Parque São Jorge, Pacaembu, Morumbi, Canindé, Estádio Bruno José Daniel e Ginásio do Ibirapuera. Mas na sexta e no sábado não haverá venda, por causa do clássico entre Palmeiras e São Paulo.