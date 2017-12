Corintianos correm atrás de ingressos Começou a corrida por ingressos. Os torcedores do Corinthians não perderam tempo e já foram, nesta segunda-feira mesmo, atrás de entradas para o jogo do próximo domingo, contra a Ponte Preta, no Morumbi, que pode definir o 4º título corintiano no Campeonato Brasileiro. Ao todo, foram colocados 63 mil ingressos à venda, a partir da manhã desta segunda-feira. E as filas no Morumbi já eram enormes quando as bilheterias foram abertas. Além do estádio onde acontecerá o jogo, os torcedores podem comprar os bilhetes no Parque São Jorge, Pacaembu, Canindé, Bruno José Daniel e no Ginásio do Ibirapuera, todo dia, das 11 às 17 horas - os preços variam de R$ 15,00 a R$ 50,00. Depois do empate com o Internacional, domingo, no Pacaembu, o Corinthians manteve a vantagem de 3 pontos na liderança do Brasileiro e pode ser campeão já na próxima rodada do campeonato. Para isso, precisa vencer a Ponte e torcer por um tropeço do time gaúcho, que enfrenta o Palmeiras em Porto Alegre. Depois de enfrentar a Ponte no Morumbi, o Corinthians disputa a última rodada do campeonato contra o Goiás, em Goiânia, no dia 4 de dezembro. Já o Inter se despede no jogo com o Coritiba, na mesma data, em Curitiba.