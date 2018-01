Corintianos criam confusão na venda de ingressos Bagunça e pequenas brigas marcaram o dia na venda de ingressos para o jogo entre Corinthians e River Plate, na próxima quinta-feira, no Pacaembu, pela rodada de volta das oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. Desde as primeiras horas da manhã desta quinta, milhares de torcedores corintianos se aglomeraram nos guichês dos quatro pontos de venda - Pacaembu, Parque São Jorge, Ginásio do Ibirapuera e Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Como era de se esperar, inúmeras confusões aconteceram como desrespeito a quem estava na fila e incidentes com policiais militares que tentavam colocar um pouco de organização para facilitar a venda dos bilhetes. No Pacaembu, onde foi registrada a maior procura por parte dos corintianos, um torcedor ficou ferido no nariz quando PMs tiveram de agir para evitar a criação de uma segunda fila perto dos guichês. De acordo com orientadores da Federação Paulista de Futebol, os ingressos vendidos no Parque São Jorge, Ibirapuera e Santo André acabaram pouco depois do meio-dia. Até o final da tarde, segundo a FPF, cerca de 34 mil dos 37 mil bilhetes à venda já haviam sido comercializados.