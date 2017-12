Corintianos criticam postura tática do time Depois do empate com o Atlético-MG por 2 a 2, neste domingo, no Mineirão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, os jogadores do Corinthians tentaram explicar os erros que levaram o time a deixar escapar a vitória pela segunda partida consecutiva, fora de casa, depois de estar vencendo. Sem citar o nome do treinador Oswaldo Oliveira, os atacantes Gil, Marcelo Ramos e Jô criticaram a postura tática apresentada nas duas etapas contra o Galo. Recuperado de uma fratura na tíbia, que o tirou dos gramados por três meses, o atacante Marcelo Ramos, que retornou a Belo Horizonte, onde defendeu o Cruzeiro, reclamou da falta de bolas no ataque. "A bola não chegava no ataque. Quando chegava, vinha dividida, facilitando o desarme pela defesa. Isso dificultou o trabalho do ataque", disse o atacante, que não teve oportunidades na partida. O seu companheiro de ataque, o canhoto Gil, preferiu colocar a culpa no meio-campo que, segundo ele, deu muitos espaços para às descidas do Atlético. "Nosso time não marcou no meio-campo, principalmente, no primeiro tempo. O Atlético tinha quatro jogadores no meio e sempre sobrava alguém livre, sem marcação. No início do segundo tempo, diminuímos os espaços, mas não foi suficiente para seguramos a vitória", explicou Gil. O jovem Jô, que entrou no lugar de Piá, ainda no primeiro tempo, lamentou o fato de o time ter recuado muito, após ter feito o segundo gol. "Devido ao momento em que vivemos, o time optou por tentar segurar o resultado que nos daria a vitória muito cedo. Fizemos o segundo gol, viramos a partida, mas recuamos muito. Se não tivéssemos recuado tanto poderíamos ter feito o terceiro gol", afirmou Jô. Apesar das críticas dos companheiros, o lateral Renato preferiu exaltar o espírito de luta dos jogadores que conseguiram mais um empate fora de casa. "Foi a segunda vez que essa equipe jogou junto. Estamos buscando o equilíbrio e parece que estamos conseguindo. Jogamos duas partidas fora de casa, contra adversários complicados e conseguimos dois empates bons. Estamos no caminho certo", completou. FÁBIO COSTA - Bastante irritado nos vestiários, o goleiro Fábio Costa foi acusado de agredir um cinegrafista. "Jornalista tem que fazer o seu trabalho e não agir como torcedor. Se quiser agir como torcedor tem que ir para a arquibancada", esbravejou o goleiro, que teve de prestar depoimento na delegacia.