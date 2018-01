Corintianos culpam juiz pela derrota Os jogadores do Corinthians responsabilizaram a arbitragem de Sálvio Spindola Fagundes pela derrota por 1 a 0 para o São Caetano, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Para os corintianos, Marcinho estava impedido quando fez o único gol do jogo. "Quando nós perdemos a bola e houve o lançamento para o Marcinho, ele estava impedido. Foi um lance de muita rapidez, mas houve o impedimento", comentou o zagueiro Anderson. Já o treinador Geninho preferiu não polemizar com a arbitragem, mas entendeu que o resultado foi injusto e que o Corinthians não merecia ter perdido. "Apesar de ter criado poucas chances, tivemos três bons momentos que poderiam significar o empate. Por tudo que aconteceu no jogo, o empate seria mais justo. No primeiro tempo nós demos muito espaço para o São Caetano, mas melhoramos no segundo tempo. Se tivéssemos jogado o primeiro tempo, igual ao segundo, o resultado deveria ser outro", comentou o técnico. E agora Geninho começa a ter problemas para escalar o time que enfrentará o São Paulo, no próximo final de semana. O Corinthians não terá Fábio Luciano, Kléber e Gil, que foram convocados para a Seleção Brasileira e agora perdeu Leandro, suspenso. O polêmico vice-presidente de futebol, Antonio Roque Citadini, preferiu reconhecer que o time "errou muito e perdeu, mas pode corrigir estes erros rapidamente". Nas entrelinhas ele queria dizer que o time deverá ser outro para o clássico contra o São Paulo na próxima rodada. Tanto que ele não se importa com os desfalques dos convocados: "Jogador não é problema para o Corinthians. Chove jogador bom lá no Parque são Jorge".