Corintianos de olho no mercado russo O Corinthians seguiu nesta quarta-feira para Moscou acreditando que o amistoso de domingo contra o Saturn Ramenskoye, às 11h (horário de Brasília), pode se transformar numa alternativa de mercado. O futebol russo já levou os meias Leandro e Jorge Wágner, contratados recentemente pelo Lokomotiv. Outros jogadores acham que podem seguir o mesmo caminho quando as inscrições para o mercado europeu forem reabertas, em janeiro. "No futebol é comum o jogador disputar um amistoso fora do País e não voltar", afirmou o meia Robert. "De repente pode aparecer um maluco querendo pagar US$ 7 milhões, US$ 8 milhões... Aí muda tudo." Outra possibilidade, bem mais viável, é o time perder feio em Moscou e se queimar no mercado russo. O técnico Geninho andou pesquisando sobre o adversário e não está esperando um jogo fácil. "O Saturn é o vice-líder do Campeonato Russo e tem jogadores importantes. Além dos brasileiros Géder (ex-Vasco) e Régis (ex-São Paulo), acabou de contratar Pusineri, do San Lorenzo. Não será fácil." Para os jovens, a viagem mais parece uma excursão colegial. Jô, de 16 anos, embarcou fazendo planos de compras e muitas anotações em seu diário. "Já enchi vários cadernos. Desde pequeno eu anoto as viagens que faço, tanto pelo Brasil quanto pelo exterior", revelou o atacante. Jô conheceu o México, jogando pelo Colégio João XXIII, e a Argentina, defendendo as categorias de base do Corinthians. No meio do caminho, quando a delegação fizer uma escala em Paris, o garoto pretende comprar algumas lembranças para a família. Lembranças que dividirão espaço na bagagem com o videogame, que foi junto para ajudar a fazer o tempo passar. "A viagem é longa", justificou. Dos titulares que não viajaram, só o zagueiro César não está machucado. Ele foi sacado da delegação porque Geninho quis premiar os garotos. O jogador não gostou, mas foi obrigado a aceitar a explicação do técnico. "Ele disse que eu já tinha viajado muito. Chateado eu fico, mas aceitei os argumentos", disse.