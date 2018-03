Corintianos destacam garra do time A vitória de virada sobre o Fortaleza, por 2 a 1, foi bastante comemorada pelos jogadores do Corinthians nos vestiários do estádio Castelão. O autor do gol da vitória, o atacante Liedson, fez questão de elogiar a garra e a tranqüilidade de todos os seus companheiros, ?pois não nos abatemos com o gol tomado no início do segundo tempo". Liedson marcou seu quarto gol o Campeonato Brasileiro. O artilheiro, que é baiano, elogiou a presença de público no Castelão (54.863 torcedores). "No Nordeste é sempre assim. Casa cheia. Mas oferecemos uma partida bonita com um bom futebol". O meia Jorge Wágner disse que o placar foi justo. "Mostramos força no segundo tempo e conseguimos fazer dois gols que nos deram a vitória". O volante Cocito, que foi substituído no segundo tempo por Renato, destacou que no primeiro tempo ficou difícil jogar "porque as duas equipes estavam fechadas". O atacante Fumagalli criticou a equipe por ter recuado demais no início do segundo tempo. "Por isso acabamos tomando o gol, quando aceitamos a pressão do Fortaleza. Mas tivemos paciência e viramos o jogo. O placar foi justo.? Já o treinador Geninho elogiou o poder de reação do time. Ele reclamou que no primeiro tempo os corintianos não chegaram ao gol do Fortaleza. "Poderíamos ter jogado mais próximo. Corrigimos isso no segundo tempo e ganhamos o jogo", afirmou o treinador, destacando que a partida foi aberta na etapa final. "As duas equipes erraram bastante, mas no segundo tempo foi uma partida emocionante. O primeiro tempo foi de muita marcação, por isso ficou difícil de atacar. Mas no segundo tempo os espaços foram maiores e saíram os gols". Geninho explicou porque tirou o zagueiro César no segundo tempo. "Corri o risco colocando o Renato, mas nós já estávamos perdendo e no caso de uma nova derrota, principalmente depois de perdemos na Libertadores para o River, a cobrança seria grande. Tivemos a felicidade de virarmos o jogo e avançamos na classificação do Brasileiro", disse o treinador, elogiando o árbitro do jogo, o baiano Lourival Dias. "Ele foi bem. Levou um jogo difícil até o final."